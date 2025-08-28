Beach volley, torneo di beneficenza “One more time” promosso dai Farmacisti volontari

E’ iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione del torneo di beach volley di beneficenza “One more time”, organizzato dall’associazione Farmacisti volontari di Macerata (unica realtà nella regione Marche), di cui fa parte anche il settempedano Luca Menotti quale socio fondatore e tesoriere. Tant’è che l’evento si svolge – come lo scorso anno – a San Severino, sabato 6 e domenica 7 settembre, sul campo da beach volley del rione Settempeda.

Ma cos’è l’associazione Farmacisti volontari? “E’ una realta supportata dall’Ordine dei farmacisti di Macerata – spiega Luca – e ha scopi solidali. L’obiettivo del torneo è quello di raccogliere fondi per sostenere le future attività associative, seguendo la formula già collaudata: prevenzione, divertimento, sport”.

Prevenzione

“In entrambe le giornate sarà attivo il nostro gazebo – continua Menotti – dove offriremo gratuitamente la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa a chiunque lo desideri”.

Sport

“Il programma ricalca il successo dello scorso anno: sabato fase a gironi, domenica le gare dei quarti di finale, poi le semifinali e finali”.

Divertimento

“Il sabato ci saranno musica e animazione con un dj per tutta la giornata; la domenica avremo arbitro ufficiale, presentatore, musica di sottofondo e qualche sorpresa speciale durante le premiazioni”.

Il montepremi del torneo ammonta complessivamente a 500 euro. Sono previsti anche i premi speciali per l’Mvp maschile e l’Mvp femminile. Iscrizioni ancora aperte.

Novità assoluta: in entrambe le giornate sarà attivo un bar-punto ristoro gestito dalla Pasticceria Charlotte, con possibilità di spuntini, aperitivi o cene. Il menu sarà ricco, tra panini, fritti, insalate di riso e molto altro, con tavoli e sedie a disposizione.

“Ringraziamo il Comitato del rione Settempeda per aver concesso gratuitamente la struttura alla nostra associazione per il secondo anno consecutivo – conclude Luca Menotti – ed esprimiamo un sentito grazie a tutte le aziende settempedane che, come sempre, hanno dimostrato grande disponibilità e generosità. Un ringraziamento, inoltre, va alla Provincia di Macerata per il patrocinio dedicato alle pari opportunità: un tema, questo, che ci sta particolarmente a cuore perché i farmacisti sono in prima linea contro la violenza sulle donne e sono promotori di molti progetti sul territorio”.