Domenica 11 dicembre il cartellone delle iniziative per le festività “L’Incanto del Natale”, predisposto da Comune e Pro loco in collaborazione con le associazioni settempedane, propone diversi appuntamenti. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, degustazioni, musica, aperitivi e giochi con “Aspettando il Natale in viale Eustachio”.

Alle 17, in Piazza del Popolo, concerto coro di voci bianchi e coro giovanile Joy Choir, diretto da Tiziana Muzi. In caso di maltempo l’evento verrà spostato al teatro Feronia.

Nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, sempre in piazza, Mostra di presepi e dipinti dedicati alla Natività a cura di Serenella Eugeni e dell’Associazione del Colle di Colleluce.

La mostra (ingresso gratuito), è stata inaugurata ieri e resta aperta dalle ore 17.30 alle 19.30.

Poi l’esposizione sarà visitabile di pomeriggio, dalle 17 alle 19.30, fino al prossimo 6 gennaio.