Sabato 14 e domenica 15 ottobre la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di Protezione civile “Io non rischio” farà tappa in Piazza del Popolo. I volontari del gruppo comunale informeranno la popolazione su quali siano le azioni da mettere in atto in caso di terremoto, alluvioni, incendi boschivi e altre calamità. Grande attenzione sarà dedicata, ovviamente, al rischio sismico viste le emergenze già vissute nel 1997 e nel 2016, solo per citare gli ultimi disastrosi eventi che hanno interessato il territorio. Sarà spiegato a tutti cosa occorre sapere, cosa fare prima, quando arriva e dopo una scossa di terremoto. Per l’occasione saranno anche distribuiti materiali informativi.

La campagna “Io non rischio” mira a stimolare il ruolo attivo delle comunità nella quotidiana azione di prevenzione, attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza guidato dal volontariato organizzato di Protezione civile. L’iniziativa, come nelle edizioni precedenti, sarà una buona occasione per invitare la popolazione a farsi delle domande sul rischio e prendere confidenza con il territorio e con la memoria dei luoghi, e a rendersi parte attiva in un processo di consapevolezza sui rischi che deve riguardare tutti.

La stessa, inoltre, offrirà anche l’opportunità di condividere ulteriormente con la cittadinanza i contenuti del piano comunale di Protezione civile.