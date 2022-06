Nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno si sono svolte le mattinate dello sport che hanno coinvolto gli alunni e le alunne del terzo anno della Scuola dell’Infanzia e delle classi della Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. Non a caso gli eventi sono stati collocati tra la giornata internazionale del gioco e la giornata nazionale dello sport.

L’iniziativa è stata la fase conclusiva delle esperienze progettuali “Noi e lo sport” protratte per tutto l’anno scolastico all’interno delle strutture scolastiche aventi come obiettivi quelli di far vivere agli alunni ed alunne coinvolti la relazione tra movimento e coordinazione, il giusto avvio al senso sportivo ed al rispetto reciproco, a riscoprire la gioia ed il benessere di giocare insieme.

Le insegnanti hanno potuto contare nelle fasi di progetto della preziosa e fattiva collaborazione degli esperti delle società sportive locali e del “Coni-Marche in movimento” e “Scuola attiva Kids”, i quali con grande sensibilità e preparazione hanno condotto le attività motorie.

Un ringraziamento particolare, ai fini attuativi presso le strutture sportive pubbliche al coperto ed esterne, va all’Amministrazione comunale, presente al momento inaugurale e finale con gli assessori Paolo Paoloni e Vanna Bianconi, così anche al presidente della Polisportiva Serralta, Marco Crescenzi. La sicurezza è stata garantita dalla Polizia locale, dall’associazione “Carabinieri in congedo”, dai volontari della Croce rossa, dal servizio trasporto scuolabus.

L’avvenimento ha reso possibile un momento di condivisione di emozioni facendo ritrovare una dimensione comunitaria di vita (dei giovani atleti e atlete) che ha messo al centro quelle relazioni che dobbiamo sviluppare e sostenere in stretta collaborazione con le agenzie educative del territorio e le famiglie affinchè ci sia l’innalzamento di valori socializzanti.