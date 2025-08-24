Ultime news
Il condominio in via Crivelli

Via Crivelli, ricostruito condominio per 13 famiglie con contributo di 5 milioni di euro

Un maxi condominio in via Vittore Crivelli, nel rione Settempeda, rinasce a nuova vita.

A quasi nove anni dal terremoto che ha devastato il centro Italia, 13 famiglie residenti nel complesso condominiale di altrettante unità abitative possono finalmente fare ritorno nelle proprie case.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un contributo pubblico di oltre 5 milioni di euro, concesso dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione. La demolizione e la successiva ricostruzione rappresentano un passo fondamentale nel percorso di recupero e resilienza del territorio, un segno tangibile di ritorno alla normalità per una comunità profondamente colpita dal sisma del 2016.

Il sindaco Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà, ha revocato l’Ordinanza con la quale a suo tempo aveva dichiarato l’intero immobile non utilizzabile per motivi di sicurezza.

