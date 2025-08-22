Seconda categoria: iniziata la preparazione della nuova Asd San Severino

La Asd San Severino da qualche giorno è in campo per la preparazione precampionato che dovrà condurre la formazione settempedana alla stagione agonistica che la vedrà partecipare al torneo di Seconda categoria.

Hanno iniziato il lavoro atletico e tattico i giocatori della nuova rosa sotto la guida del tecnico Stefano Compagnoni per il lungo periodo di lavoro che andrà avanti fino agli impegni ufficiali (Coppa e campionato).

Organico rinnovato quello affidato al neo mister che presenta circa una decina di volti nuovi, arrivati per integrare il gruppo degli elementi riconfermati, i quali rappresentano una buona base proveniente dallo scorso torneo.

In realtà le novità non sarebbero finite, perché la dirigenza fa sapere che la composizione della squadra è in divenire e dovranno arrivare altri innesti, in special modo nel reparto di attacco.

L’organico 2025-2026

PORTIERI: Lanari Diego, Marzi Francesco

DIFENSORI: Codoni Cristiano, Crescenzi Francesco, Galassi Michele, Latini Walter, Lullo Mattia, Magarelli Simone, Testa Filippo, Vissani Enrico

CENTROCAMPISTI: Bisonni Danilo Pio, Ceresani Alessandro, Gagliardini Gianluca, Gega Aldo, Lacchè Marco, Lleshi Klaudio, Rapaccioni Nicola, Simonetti Giacomo

ATTACCANTI: Bernabei Cristiano, Buratti Giacomo, Buschittari Sebastiano, Buttafuoco Mattia, Cesari Leale Giovanni.

