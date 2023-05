Sono due le partite che ancora restano alla juniores della Settempeda che sta ultimando il doppio impegno che l’ha vista scendere in campo praticamente ogni tre giorni. Nell’ultima settimana ottime sono state le risposte sotto forma di prestazioni date dai giovani calciatori biancorossi che hanno saputo portare a casa due vittorie. Il torneo Carlini-Orselli è andato in archivio con l’ultimo match in programma, quello casalingo contro il Montefano, terminato con un netto e meritato 2-0 giunto dopo una bella prova, soprattutto nel primo tempo, da parte della squadra che ha mostrato ancora una volta segnali di crescita evidenti. Prima delle due reti che hanno deciso l’incontro, si sono visti due legni colpiti da Davide Moisa e da Emanuele Mandolesi, poi hanno risolto la pratica un incontenibile Edoardo Farroni e, nel finale (giocato in dieci per l’espulsione di Moisa), da Alessandro Sfrappini implacabile sotto porta.

Torneo che, come detto, termina con questa sfida e con la Settempeda che non riesce a passare il turno chiudendo però con un onorevole terzo posto nel girone (cinque squadre in lizza di cui una Primavera e tre che disputano il campionato Regionale).

Passando, invece, alla Coppa Provinciale che è in pieno svolgimento (rimangono ancora due gare), è da segnalare il colpo messo a segno sul campo del Matelica grazie alla firma di Leonardo Eugeni che proprio al 90’ ha regalato un bel successo alla propria squadra che ha fornito una prestazione molto buona tanto più che in campo c’erano ben cinque ragazzi degli Allievi. Molto soddisfatto mister Andrea Fattori che ha visto crescere tutto il gruppo e molti ragazzi che hanno fatto esperienza e, soprattutto, ganno confermato di avere talento e temperamento.

Prossimi match per la juniores quelli contro Caldarola (domenica 28 maggio in casa ore 15.30) e Montecosaro (domenica 4 giugno in trasferta ore 15).

Roberto Pellegrino