Cordoglio a San Severino per la scomparsa della commercialista Luciana Re

Lo scorso 17 agosto è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la nota commercialista Luciana Re, stimata in ambito professionale e benvoluta da quanti l’hanno conosciuta.

Alle esequie, celebrate nella chiesa di San Domenico, tante persone si sono strette attorno ai familiari – il marito Ercole Grillo, il figlio Fabio, la nuora Valeria e la nipote Nilde – per manifestare la propria vicinanza e dare l’ultimo saluto terreno a Luciana.

Numerosi anche i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in questi giorni di grande dolore.

“Luciana – ha detto Donella Bellabarba durante il rito funebre presieduto dal cardinal Edoardo Menichelli – era una donna di grande sensibilità, empatia e intelligenza. Era capace di ascoltare, era accogliente, disponibile e attenta ai bisogni altrui”.

Poi ha aggiunto: “Sei stata un’amica con cui abbiamo vissuto e condiviso quel raro e prezioso rapporto che è la sorellanza. Le sorelle non si dimenticano, le sorelle restano per sempre, tanto più se sono sorelle per scelta”.

Luciana Re aveva 72 anni. Da qualche anno ormai era in pensione e amava molto stare con la nipotina Nilde. In passato aveva diretto il suo studio di commercialista, lavorando con importanti realtà locali e collaborando anche con consorzi e istituzioni del territorio.

La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno voluto ricordare Luciana con un pensiero, una preghiera, un fiore, una parola.