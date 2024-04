Gruppi “Masci” a Fabriano per il 70° anno della fondazione

Il “M.A.S.C.I.” (Movimento adulti scout cattolici italiani), in occasione del 70° anniversario della fondazione, organizza nella città di Fabriano due giornate dedicate a festeggiare l’evento e a far conoscere il Movimento a tutte le persone che avranno piacere di avvicinarsi allo scautismo per adulti.

La partecipazione è libera.

L’iniziativa si tiene sabato 20 e domenica 21 aprile.

Molti adulti scouts provenienti da tutte le Marche – e anche da San Severino, dove è attivo un bel gruppo “Masci” – approderanno a Fabriano per trascorrere due giornate di conoscenze, di vicinanza e di gioco.

Il programma di domenica 21 prevede l’intervento di Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab. Il tema dell’incontro sarà “La collaborazione tra uomo e intelligenza artificiale: consapevolezza, scenari internazionali e sostenibilità ambientale”.

Ci sarà anche un’esperienza interattiva e si lavorerà un po’ insieme. A seguire la celebrazione della messa e il pranzo.

“Si preannuncia qualcosa di molto interessante e innovativo – dicono i responsabili del “Masci” di San Severino – e il Movimento marchigiano sarà lieto di accogliere chiunque vorrà partecipare!”.

Per la giornata di sabato 20 aprile è prevista una grande Caccia al tesoro a squadre fra le bellezze di Fabriano. Il ritrovo è previsto alle ore 15 in Piazza del Comune.

La Caccia si terrà per le vie del centro di Fabriano, rigorosamente a piedi. Ai partecipanti sarà fornita una cartina del centro con ben delimitato il campo di Caccia. Non è necessario essere di Fabriano. I partecipanti: dai 18 anni in su. Le squadre saranno composte da 4-6 persone e, per chi è da

solo o in coppia, verranno composte al momento. Nella Caccia bisognerà trovare le 4 tappe – luoghi pubblici, negozi – risolvendo anagrammi, indovinelli, modi di dire e quant’altro, e svolgere le prove richieste che sono di tipo culturale-giocoso.

Alle ore 20 ci si ritroverà presso i locali della locale Parrocchia Sacra Famiglia, in viale Campo Sportivo, dove sarà offerta la cena e si terrà l’ultima prova, con gran finale. Il termine previsto è entro la mezzanotte.

Il tesoro? “Dopo anni di esperienza si è capito che il regalo finale non è poi così importante – spiega il ‘Masci – perché il vero tesoro è quello di scoprire i Tesori della città, di passare del tempo e divertirsi tutti insieme”.