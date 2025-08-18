Nel giorno di San Rocco tre nuove consorelle entrano a far parte della Confraternita

Sabato 16 agosto anche a San Severino è stata celebrata la ricorrenza di San Rocco nella chiesa dedicata al santo che si trova nel cuore del centro storico.

Alla messa delle ore 18 hanno preso parte i rappresentanti delle confraternite locali e, nell’occasione, si è avuta la vestizione di tre “novizie” della Confraternita di San Rocco.

Si tratta di Giuseppina Marchese, Marina Marinelli e Flavia Baccifava.

Ad accoglierle la priora Serenella Eugeni assieme a tutte le altre consorelle.

Ha concelebrato don Noè, assistente spirituale della Confraternita, con don Donato, don Aldo e padre Luciano. Era presente, fra gli altri, il sindaco Rosa Piermattei.