Celebrazione di Santa Chiara: le Clarisse festeggiano i 25 anni di professione di suor Andreina

Quest’anno la solennità di Santa Chiara è stata celebrata nel monastero delle Clarisse di San Severino con la tradizionale novena (dal 2 al 9 agosto), con la fiaccolata a piedi dal convento di Colpersito (10 agosto) e con la celebrazione eucaristica presieduta dal Ministro provinciale fra’ Simone Giampieri (11 agosto).
La festa, in questo anno giubilare già di per sé molto significativo, è stata resa ancor più speciale dal fatto che suor Maria Chiara Andreina Estorgio ha ricordato con gioia il suo 25esimo anniversario della Professione dei Consigli evangelici nell’Ordine delle Sorelle povere di Santa Chiara.
Da vent’anni ormai fa parte della “famiglia” delle Clarisse di San Severino ed è anche lei un punto di riferimento per la comunità.
Il filo conduttore di tutte le iniziative è stato “Un canto di speranza” per richiamare gli 800 anni dal canto “Audite Poverelle” che San Francesco d’Assisi rivolse a Chiara e alle sorelle di San Damiano.
Molto partecipata la fiaccolata, ormai appuntamento fisso del periodo. Dopo la messa celebrata nella chiesa dei Cappuccini da fra’ Sergio Lorenzini, tanti fedeli si sono messi in cammino per raggiungere a piedi il monastero delle Clarisse al Castello al monte, pregando e cantando in un pellegrinaggio di “Speranza”.