Partito democratico: “L’entroterra scende in campo a sostegno di Clara Maccari”

“Con l’approssimarsi delle elezioni amministrative della Regione Marche previste per il 28 e 29 settembre, il Partito democratico ha responsabilmente definito le proprie liste di candidati nelle varie circoscrizioni. Per la provincia di Macerata una forte indicazione è arrivata a favore della candidatura

di Clara Maccari, una donna dell’entroterra e per di più scelta come capolista. Numerosi referenti territoriali e dei circoli nei giorni scorsi hanno deciso di fare squadra attorno a una rappresentante energica e altruista che può realmente rappresentare tutto l’ampio territorio dell’entroterra provinciale, quello più vasto della regione con molti Comuni che sono aree interne. Nella sua attività amministrativa e politica, ha ricoperto anche ruoli come assessore provinciale con deleghe a Scuola, Edilizia scolastica, Sicurezza e Diritti dei bambini, nonché quelle alla ricostruzione del terremoto del 1997 e all’Ambiente come assessore al Comune di Camerino. Impegnata da giovanissima nell’associazionismo in particolare per donne e bambini è stata anche insegnate della scuola dell’infanzia per 40 anni e per un decennio supervisore del tirocinio all’Università di Macerata a Scienze della Formazione. Figure come Clara Maccari che conoscono il mondo del domani, cioè quello dei giovanissimi, possono essere una risorsa per un entroterra che invece soffre le conseguenze dello spopolamento progressivo, del sisma e della ricostruzione. Puntare sull’istruzione, la formazione, le politiche socio-assistenziali, le famiglie e i loro bisogni è una delle scelte più opportune da mettere in campo nell’amministrazione regionale. A suo sostegno si spenderanno i segretari di circolo che hanno redatto questo comunicato, tanti amministratori civici dei Comuni della montagna e delle vallate dell’alto Nera, Chienti e Potenza, nonché privati cittadini e associazioni. In ogni Comune e paese non faremo mancare il sostegno a questa candidata, parlando con la gente ma soprattutto ascoltandola e facendo proposte, per cambiare quello che l’amministrazione Acquaroli non è riuscita a fare in questi anni, e per contribuire ad una vera accelerazione per la ripresa del nostro territorio, non solo interno, ma provinciale tutto. Chiediamo quindi alle cittadine e ai cittadini di aiutarci a lavorare per fare votare Clara Maccari a questo prossimo importante appuntamento. Per cambiare davvero le cose, con persone competenti come la sua”.

I Segretari di circolo di

San Severino Marche

Belforte del Chienti

Caldarola

Camerino

Castelraimondo

Cingoli

Colmurano – Ripe San Ginesio

Fiastra

Fiuminata – Pioraco – Sefro

Loro Piceno

Matelica

Sarnano

Tolentino

Treia

Urbisaglia