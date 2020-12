In viale Eustachio la nuova graphic room di Paolo Petrini

“Perché ho deciso di abbandonare un posto di lavoro a tempo indeterminato? Per provare a costruire qualcosa di mio con lo scopo di mettere al servizio degli altri l’esperienza che negli anni ho maturato in fatto di comunicazione”. Paolo Petrini è un esperto in grafica che della sua passione ha deciso di fare una professione. Da giovane imprenditore, in piena emergenza Covid, ha inaugurato il suo studio PaolopArt Graphic Room in viale Eustachio 19.

Al taglio del nastro, assieme alla sua famiglia, è intervenuto anche il sindaco Rosa Piermattei, che si è personalmente complimentata con il titolare per aver scelto la città e uno dei viali più belli per le tante attività che ospita.

Grafica, design, social e web sono i settori in cui si muove la nuova attività che ha fatto aprire a Paolo la sua graphic room, un’isola creativa giovane, dinamica e al passo con i tempi.