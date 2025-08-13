Il Comune attiva un canale WhatsApp e comunica la chiusura uffici per il 16 agosto

Il Comune ricorda che ha attivato un canale WhatsApp ufficiale. Si tratta di un’iniziativa volta a migliorare l’accessibilità e l’efficacia delle comunicazioni istituzionali, portando informazioni di pubblica utilità e aggiornamenti in tempo reale direttamente sugli smartphone dei cittadini.

Il canale WhatsApp arricchisce l’offerta informativa già presente sui canali social (Facebook, Instagram, X, Telegram e YouTube) e sul sito istituzionale dell’ente, offrendo un servizio ancora più moderno e accessibile.

L’iscrizione al canale è semplice e gratuita per tutti gli utenti WhatsApp e può essere effettuata autonomamente cliccando sul link https://whatsapp.com/channel/0029VbAvDIT7dmeQhHNJWl0a

Intanto viene comunicato che gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico nella giornata di sabato 16 agosto.

Saranno comunque attivi i servizi di reperibilità per le seguenti emergenze: Polizia locale (sarà possibile contattare il numero 3287609573), Servizio Manutenzioni (per interventi relativi alla pubblica incolumità, alla viabilità stradale, a frane o a condizioni meteorologiche avverse, resterà attivo il numero di reperibilità 333 2952381).