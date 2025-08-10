Terremoto: approvato il progetto di recupero della Palazzina Scuriatti

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Palazzina Scuriatti.
Il progetto, finanziato dall’Ordinanza Commissariale per la Ricostruzione n. 137/2023, ha un costo complessivo di 466.263 euro di cui 300 mila euro circa per i lavori di recupero.
La Palazzina Scuriatti, sita in via Eustacchio, aveva subito danni a seguito degli eventi sismici del 2016, tanto da essere dichiarata inagibile con Ordinanza sindacale nel giugno 2017.
Il progetto, che mira a rendere l’edificio nuovamente agibile, è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’ingegnere Gianluca Renzi e dal geologo Giorgio Cipolletti.
L’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale è un passo fondamentale per la successiva approvazione da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione e l’emissione del decreto di finanziamento.