Riparte il campionato e in casa Settempeda arriva la punta Dauuda Wali

Il giorno dell’Epifania quest’anno coincide con la fine della sosta invernale del campionato e con il primo impegno del nuovo anno. C’è in programma il turno numero 14, penultimo di andata. Per la Settempeda il 2024 si apre con l’impegnativa trasferta di Montecassiano. Sfida dal sapore di play off stando alla classifica attuale (rossoblù terzi a 23 punti; biancorossi quarti a 22 punti) e dunque con diversi motivi di interesse. Fra questi in casa biancorossa ci sono quelli dati dal mercato che ha visto l’inserimento in organico di due nuovi elementi. Entrambi saranno al debutto assoluto in maglia biancorossa proprio domani pomeriggio. Se il primo, Andrea Cartechini, non è una novità perché già presentato ad inizio mese, non è lo stesso per l’altro “colpo”, essendo stato realizzato in questi giorni. La Settempeda, infatti, ufficializza l’arrivo di Dauuda Wali, giocatore di nazionalità del Gambia che, dopo un breve passaggio al Trodica, arriva da svincolato alla corte di mister Ciattaglia. Wali nei primi mesi dell’attuale stagione ha vestito la maglia della Palmense, mentre l’anno scorso è stato in forza alla Civitanovese. Attaccante di ruolo, capace di giostrare sia da prima che da seconda punta, spicca per rapidità e abilità nei movimenti offensivi mostrando anche una buona tecnica. Wali promette di essere un bel rinforzo per il reparto avanzato biancorosso, anche perchè potrà sfruttare la buona esperienza fatta in Promozione per mettersi in mostra e per dare il proprio contributo alla Settempeda nella rincorsa all’obiettivo più importante.