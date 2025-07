Castello al monte: omaggio alla musica del grande cinema con il concerto di Mafalda

San Severino si prepara ad accogliere un evento di grande fascino e suggestione, parte del cartellone estivo “Summer Time”: sabato 2 agosto, alle ore 21.15, il piazzale degli Smeducci, a Castello al monte, sarà il palcoscenico di “Cinecittà”, il nuovo concerto-show della straordinaria artista Mafalda Minnozzi. L’ingresso all’evento è libero, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi in un tributo ai grandi compositori del cinema italiano e internazionale.

Nel concerto “Cinecittà”, la voce di Mafalda Minnozzi condurrà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso temi e canzoni che hanno fatto la storia del cinema. Lo spettacolo celebra i capolavori di maestri come Ennio Morricone, Nino Rota, Luis Bacalov e altri compositori che hanno lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo. Il palco si trasformerà in un’emozionante macchina del tempo, dove la potenza evocativa della musica e l’arte interpretativa di Mafalda risveglieranno in ogni spettatore ricordi, emozioni e immagini, senza bisogno di schermi o proiezioni. Le indimenticabili melodie che hanno accompagnato i capolavori del cinema italiano e internazionale prenderanno nuova vita, dimostrando come queste note siano ormai parte del nostro patrimonio emotivo condiviso. Ad accompagnare Mafalda sul palco di Castello al Monte saranno le chitarre di Paul Ricci e la fisarmonica di Antonino De Luca.

Quella tra Mafalda Minnozzi e la nostra città è una relazione speciale e consolidata nel tempo. Questo legame profondo è testimoniato dai numerosi ritorni dell’artista nella “sua” San Severino, dove ha sempre ricevuto un’accoglienza calorosa e appassionata. San Severino la considera una delle sue grandi figlie, un’ambasciatrice della musica italiana nel mondo che non dimentica le sue radici settempedane, come dimostrato anche dalla sua costante presenza nel cartellone estivo. La sua capacità di reinventare ogni performance, anche di fronte a imprevisti, ha sempre dimostrato il suo coraggio e la sua straordinaria sensibilità, rendendo ogni concerto un’esperienza unica e indimenticabile per il pubblico locale.

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare la Pro loco al numero 0733 638414.