La Sios Novavetro vince e convince nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Marche contro la Travaglini Pallavolo Ascoli e si prende l’ultimo posto a disposizione per partecipare alle final four della competizione. I ragazzi gialloblu centrano il passaggio del turno dopo una partita giocata al limite della perfezione e ora si scontreranno con le altre 3 squadre ancora in corsa per provare ad alzare il trofeo in palio: Aurora Volley Appignano, Banca Macerata e Frezzotti Trasporti.

Parte fin da subito forte la squadra di casa, cercando di tenere sempre in mano il pallino del gioco per evitare spiacevoli conseguenze, vincendo il primo set per 25-13.

Ascoli prova una timida reazione, spenta sul nascere da capitan Muscolini e compagni, sempre attenti sul pezzo e pronti a lottare in ogni situazione, facendo divertire un buon numero di supporters che non hanno abbondato la squadra nemmeno in questo turno infrasettimanale.

Grazie ai parziali di 25-19 e 25-18, i ragazzi di coach Pasquali fanno propri anche i due successi set e si regalano un’altra immensa soddisfazione.

Ora appuntamento a sabato 18 febbraio, quando alle ore 18 al palasport Ciarapica andrà in scena il match valevole come terza giornata del girone playoff contro la Frezzotti Trasporti