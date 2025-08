Serata amarcord e d’amicizia per i “vecchi clienti” dello storico Bar dello Stadio

C’è un luogo a San Severino che è stato più di un semplice bar. E’ stato un pezzo di storia, un punto di riferimento per generazioni, un cuore pulsante di convivialità.

E’ lo storico Bar dello Stadio che fino al 2016 – anno del terremoto – si trovava davanti al “Divini” e che dal giugno del 1977 era gestito da Pacifico Vittorini e sua moglie Silvana Vissani, assieme poi ai loro figli Mirco e Lorenzo.

Proprio per celebrare gli anni d’oro di quella gestione e per riabbracciare una clientela affezionata si è tenuta una speciale cena dei “vecchi clienti”. Un’occasione unica per rivivere aneddoti, condividere risate e riscoprire il calore di un’amicizia nata tra un caffè, un gelato artigianale e le chiacchiere quotidiane.

Pacifico Vittorini, insignito nel 2013 del “Premio di Fedeltà al lavoro e del progresso economico” dalla Camera di Commercio di Macerata per i suoi oltre 35 anni di attività, seppe trasformare il Bar dello Stadio in un vero e proprio “quartier generale” per tutti gli sportivi, grazie anche alla vicinanza con gli impianti di gioco. Poi, quando è stata realizzata la piscina Blugallery, la famiglia Vittorini ha aperto nel 2007 anche l’Oasi del Gusto a Taccoli.

Oggi, come noto, a causa del sisma (l’edificio che ospitava il vecchio bar è stato demolito e ora è in fase di ricostruzione, con i lavori ormai quasi ultimati) il “nuovo” Bar dello Stadio si trova in via Dante Alighieri 12, accanto alla libreria Gulliver.

Alla cena dei “vecchi clienti” è intervenuto anche l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni.