Allo stadio comunale “Soverchia” le gare dell’Europeo di calcio fra universitari

San Severino è tra le sedi protagoniste del Campionato europeo universitario di calcio (Eusa) in corso di svolgimento a Camerino e che vede impegnate l’Università camerte, il Cus Camerino, la Figc e il Coni Marche.

Lo stadio comunale “Gualtiero Soverchia” ha aperto le porte stamattina – lunedì 28 luglio – alle prime rappresentative che si stanno affrontando per la 15^ edizione del prestigioso torneo. Per martedì e mercoledì mattina sono previsti altri quattro incontri.

L’evento vede la partecipazione di ben 14 Nazioni europee con 27 team e circa 600 addetti tra studenti, atleti, dirigenti e accompagnatori, trasformando la regione in un crocevia internazionale di sport e cultura universitaria.

“Siamo entusiasti e onorati di contribuire a un evento di tale portata – dichiara l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni -. Ospitare le partite di un Campionato europeo universitario è un’opportunità straordinaria per la nostra città che si conferma punto di riferimento per eventi sportivi di alto livello. È un’occasione per mostrare la nostra ospitalità e le nostre strutture, e per far vivere ai giovani atleti europei l’atmosfera unica di San Severino. Questo evento non solo promuove lo sport, ma anche lo scambio culturale e la valorizzazione del nostro territorio a livello internazionale”.