San Severino brilla ai Campionati italiani Fidesm grazie alla scuola di ballo “F. A.”

Autentico trionfo per la scuola di ballo “F. A.” di San Severino ai Campionati italiani Fidesm di Rimini. L’evento, che ha visto la presenza di centinaia di scuole provenienti da tutta Italia, ha rappresentato un’importante vetrina per la danza sportiva nazionale.

La scuola settempedana, diretta da Federica Agostinelli, ha saputo distinguersi ancora una volta conseguendo tre prestigiose vittorie con Giacomo Serafini nella disciplina Solo maschile 12/13 anni classe C e Giacomo Serafini e Giorgia Vincenzetti nelle discipline Danze standard e Combinata 6 danze; una medaglia di bronzo con la coppia Lorenzo Scarano e Anita Padovan nelle Danze standard 16/18 anni classe B1 e ben cinque piazzamenti in finale, confermandosi quindi una delle realtà più solide e talentuose del panorama italiano.

«Siamo fieri dei nostri ragazzi – ha commentato la direttrice Federica Agostinelli –. Il lavoro, la passione e il sacrificio profuso quotidianamente in palestra sono stati premiati. I risultati di Rimini sono il frutto di un grande lavoro di squadra e di un amore profondo per la danza».

Complimenti anche a tutti gli altri atleti che hanno partecipato nelle diverse discipline.

Per il Solo latin style: Anita Padovan, Alessia Sorino, Sofia Madonna e Aurora Volponi piazzate tra le prime 50 atlete in Italia e per le Danze standard Ricky Cardorani ed Aurora Volponi nella categoria Amatori classe A1, classificati al tredicesimo posto, ad un passo dalla semifinale.

La scuola “F. A.” continua quindi il suo percorso di eccellenza, confermandosi punto di riferimento per la crescita artistica e umana dei suoi ballerini, che spaziano dalle danze latino americane a quelle standard, fino alle discipline coreografiche più moderne. Un traguardo che fa guardare al futuro con entusiasmo.

