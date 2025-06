Auto d’epoca: Paolo Pieroni vince la 28^ edizione del Trofeo Scarfiotti

La 28^ edizione del Trofeo Scarfiotti ha proposto ancora splendidi paesaggi, itinerari piacevoli e di notevole varietà, da percorrere con le auto d’epoca sempre apprezzate nelle località toccate. I numerosi riconoscimenti raccolti durante le varie edizioni hanno trovato conferma grazie allo sforzo organizzativo del Caem “Lodovico Scarfiotti” che ha saputo mettere in evidenza una volta di più con l’impegno dello staff guidato da Andrea Carnevali e dal presidente Mirko Recanatesi, le peculiarità del territorio maceratese da attraversare con itinerari sempre suggestivi e poco trafficati, tra monti, laghi, e sguardi su orizzonti dal grande fascino, intervallati da soste azzeccate per degustare l’enogastronomia locale.

Da Montecassiano, base logistica con l’Hotel Villa Quiete, gli equipaggi sono saliti lentamente tra i colli verso San Lorenzo di Treia, San Severino, Serrapetrona per raggiungere Sarnano, tradizionale meta dello Scarfiotti, dove la sezione di prove di Sassotetto ha permesso di assegnare il “2° Memorial Rita Magnanini” consegnato personalmente dal marito Enrico Valentini a Paolo Pieroni assieme alla Commissaria delegata Asi, Sylvia Pierdicca, amica-rivale in numerose sfide di abilità.

Poi lambendo il lago di Fiastra si è ripresa la strada verso valle toccando Belforte del Chienti e Tolentino. La giornata di domenica ha visto le decisive prove per definire la classifica e la sosta presso Villa La Quiete (Villa Spada) situata nel Comune di Treia, che sta affrontando un percorso di recupero e restauro, per una residenza che offre giardini e viste panoramiche di grande effetto, come hanno descritto gli assessori Sabrina Virgili e Roberto D’Ascanio, assieme alle giovani guide turistiche.

La classifica espressa dai 57 tratti di abilità divisi in sei sezioni, ha confermato le indiscusse qualità di Paolo Pieroni, vincitore assoluto con la sua A112 del 1970, che ha saputo precedere i perugini Alessandro Valentini e Gemma Ciabilli su Alfa Romeo Giulietta Spider del 1961 e il maceratese di Muccia Carlo Chiarolla con Giuseppe Caruana su Lancia Fulvia Coupé del 1971.

Nella classifica femminile si è confermata vincente la serviglianese Loredana Bonfigli con Maurizio Di Luca Sidozzi su Alfa Romeo 1750 Spider del 1969, mentre tra i giovani sono emersi i fratelli perugini Nicola e Martina Alessandrelli su MG TD del 1952.

Classifica assoluta: 1° Pieroni (A112/1970) p.370,6; 2° Valentini A.-Ciabilli (Alfa Romeo Giulietta Spider/1961) p.466,9; 3° Chiarolla-Caruana (Lancia Fulvia 1300/1971) p.625,86; 4° Gregori-Maggio Aprile (Lancia Fulvia Coupé Rally 1300S/1970) p.827,9; 5° Marchetti (A112/1972) p.878,92. Femminile: 1° Bonfigli-Di Luca (Alfa Romeo 1750 Spider Veloce/1969) p.817,96. Giovani: 1° Alessandrelli N.-Alessandrelli M. (MG TD/1952) p.1147,6.

Il Caem ringrazia per il supporto il Consiglio regionale delle Marche, Water M, Tecnostampa, Pigini Group, BCC Recanati e Colmurano, Autofficina F.lli Zacconi, GM Meccanica, Ca.Bi. Gomme, Mister Mac, Hotel Villa Quiete, Ristorante La Patata Bollente e La Colombaia Country House.