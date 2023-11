La terza vittoria di fila consente alla Settempeda di fare un altro passo in avanti nelle zone alte della classifica mantenendo il terzo posto. Successo di misura e con il minimo scarto sull’Esanatoglia (1-0) che premia la condotta di gara dei biancorossi che hanno disputato nel complesso una buona prova cogliendo alla fine tre punti meritati, anche se nel finale è stata fatta un po’ di fatica e qualche rischio è stato corso anche perché la pecca è stata quella di tenere in bilico il punteggio per non aver trovato il modo di chiudere i conti con il raddoppio e di occasioni per farlo ce ne sono state diverse, alcune delle quali clamorose. L’Esanatoglia con voglia e coraggio ha tentato di trovare il colpaccio nell’ultimo quarto d’ora, momento in cui il match è cambiato ed è diventato più “sporco” con manovra meno fluida, battaglia su ogni palla (anche per i pochi fischi arbitrali per via della condotta all’inglese scelta dall’anconetano Rossetti), nervosismo. In tutto ciò gli ospiti si sono ritrovati più dei locali e sfruttando il terreno preferito ci hanno provato con convinzione andando vicini al pari. Settempeda che, da parte sua, è stata brava ad adeguarsi lottando con grinta, non disdegnando di usare le stesse armi e puntando soprattutto sulla solita difesa a tenuta stagna (altri 90’ di imbattibilità). Alla fine obiettivo centrato e altri tre punti importanti. Oltre che dal reparto arretrato, in cui sono si sono messi in mostra Quadrini, nell’inusuale ruolo di terzino destro, e il giovane (classe 2005) Codoni, alla prima da titolare in campionato, le note liete sono giunte da Meschini, encomiabile fino al 97’ per sacrificio e impegno, e da Eclizietta, positivo fra le linee e bravo in molte iniziative.

La cronaca

Al “Soverchia” va in scena un match fra due squadre con obiettivi ben diversi come d’altra parte racconta la classifica attuale: Settempeda, terza a quota 11, che punta al vertice; Esanatoglia, punti sei, interessata alla salvezza. L’avvio di partita è di studio con ritmo non elevato e con poche trame interessanti. Sembra che nessuno voglia prendere l’iniziativa, ma questo è un compito che spetta ai biancorossi che, infatti, non si tirano indietro e piano piano prendono campo e manovra in mano. L’Esanatoglia resta guardinga puntando su organizzazione e compattezza, mentre la Settempeda dimostra di carburare e lo fa affondando sulle fasce dove Quadrini, a destra, e Castellano, a sinistra, si fanno largo per portare pericoli o cross. In una di queste azioni (25’) Castellano, pescato benissimo da Dolciotti, trova lo spazio per calciare con Jacopo Ruggeri che para in due tempi. Al 31’ lo stesso Castellano arriva sul fondo da dove serve Meschini che calcia di prima intenzione, un pallone colpito non bene che viene sfiorato da Marcaccio e poi allontanato dall’area da un difensore. Al 39’ ancora Castellano in azione: scatto ed ingresso in area dove viene affrontato da due avversari ed uno di questi, Gjuci, lo tocca da dietro sul piede di appoggio facendolo cadere a terra. L’arbitro Rossetti fischia ed indica il dischetto. Rigore che lo stesso Castellano trasforma in modo impeccabile spiazzando Jacopo Ruggeri con un preciso rasoterra di piatto destro. Settempeda avanti al 40’ grazie ad un penalty a favore che mancava da moltissimo tempo. Due minuti dopo Castellano sfiora il bis a conclusione di una fuga personale con partenza da metà campo e rasoterra dal limite di poco largo. Dopo l’intervallo la Settempeda appare un po’ distratta, anche se le occasioni arrivano lo stesso e in rapida sequenza. Sfrappini si invola sulla destra, entra in area e prova il tocco sotto nel tentativo di scavalcare Jacopo Ruggeri che in uscita bassa ribatte con il corpo. Passano pochi secondi ed Eclizietta mette un cross teso sotto porta che vede il portiere ospite anticipare Sfrappini poi Castellano cerca di piazzare la sfera in porta ma un difensore devia. Clamorosa la chance al 10’ sempre per Castellano: Petroni in disimpegno lascia la palla (si fa male e dovrà uscire) che il bomber biancorosso cattura per poi arrivare a tu per tu con Jacopo Ruggeri ma perde l’attimo per calciare e quando cerca di saltare l’estremo avversario perde il tempo e viene fermato. Al 14’ altra palla gol sprecata dai padroni di casa: Dolciotti imbuca in area per Sfrappini che serve in mezzo il liberissimo Castellano che tenta lo stop con la palla che si alza e quando calcia al volo trova l’opposizione dell’ottimo Jacopo Ruggeri che sventa la minaccia. Il primo vero pericolo che l’Esanatoglia costruisce è quello del 31’ quando Gjiuci crossa da destra un bel pallone che arriva sulla testa di Compagnucci che è da solo davanti a Caracci ma la sua girata va sul fondo di pochissimo lambendo il palo. Gli ospiti adesso ci credono e cambiano marcia ed atteggiamento anche se al 34’ rischiano ancora su iniziativa del solito Castellano che, lanciato da Silla, entra in area, converge portando palla sul sinistro e poi calcia trovando la schiena di un difensore che manda in corner. In questa fase la Settempeda deve serrare le fila e difendere il prezioso vantaggio e lo fa bene confidando sulla forza del proprio reparto arretrato, ma al 46’ (primo di recupero dei sette decretati) rischia davvero grosso: lancio lungo e centrale che scavalca Marcaccio permettendo ad Aquilanti (forse in off side) di arrivare davanti a Caracci e scegliere la soluzione al volo dopo rimbalzo del pallone. Ne esce un tiro poco potente e centrale che il numero uno biancorosso controlla. E’ l’ultimo episodio di un match che condanna l’Esanatoglia e premia una Settempeda che nella settimane entrante avrà il doppio impegno: mercoledì sera (ore 20) gara casalinga di Coppa Marche contro la Folgore Castelraimondo; poi per l’ottavo turno di campionato la trasferta di Tolentino sul campo dell’Elite, sfida che, per difficoltà e perché una sorta di derby, se portasse altri tre punti potrebbe fungere da trampolino di lancio per la corsa verso i primissimi posti.

SETTEMPEDA-ESANATOGLIA 1-0

Reti: 40’ Castellano su rigore

Le formazioni

SETTEMPEDA: Caracci, Quadrini, Codoni, Meschini, Marcaccio, Tacconi, Gianfelici, Dolciotti, Sfrappini (41’ st Cappelletti), Castellano, Eclizietta (27’ st Silla). A disp. Scattolini, Maffei, Copani, Lazzari, Tabarretti, Montanari, Marasca. All. Ferranti.

ESANATOGLIA: Ruggeri Jacopo, Buldrini, Petroni (11’ st Angeletti), Ippolito, Bruno, Compagnucci, Aquilanti, Martellucci, Gjuci (38’ st Clementi), Ruggeri Alessandro (18’ st Bernardi), Piccolini. A disp. Girolamini, Tomassini, Pompei, Mosciatti. All. Ortolani.

Arbitro: Rossetti di Ancona.

Note: ammoniti Quadrini, Marcaccio, Meschini, Bernardi. Angoli: 11-5. Recupero: pt 1’, st 7’

Roberto Pellegrino