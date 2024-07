“Jake Jam”: chiuso con successo il terzo “Memorial Giacomo Bonci” di basket

I tanti amici a ricordare Giacomo Bonci attraverso lo sport che tanto amava, il basket, che ha accomunato anche la memoria per la cestista Greta Ortenzi, anche lei prematuramente scomparsa; il murale di un artista tolentinate del gruppo writers Fast forward di recente inaugurato che li ricorda al campetto di pallacanestro della scuola media Tacchi Venturi; il saluto del sindaco; la musica; cibo e bevande fresche in una location che ha riservato un pizzico di sollievo per la brezza del vicino fiume Potenza.

Tutto questo è stato il 3° Memorial Giacomo Bonci, un evento perfetto se si considera che i proventi della serata, in cui si è svolta anche una lotteria di beneficenza, sono stati devoluti a “L’anello della vita”, rappresentata a bordo campo dal presidente, l’avvocato Marco Massei: «Ci impegniamo affinché coloro per le cui malattie non c’è più cura possano vivere l’epilogo della vita con dignità. Grazie ai ragazzi del Jake Jam per impegno e generosità».

La socia sostenitrice della onlus di San Severino a sostegno dell’Hospice, Giovanna Capodarca Agostinelli, ha ricordato: «Comunicheremo tempestivamente il materiale che riusciremo ad offrire al reparto dell’Eustachio non appena i sanitari ci renderanno note le esigenze dell’Hospice. Grazie alla sensibilità di così tanti giovani e dei commercianti che hanno supportato l’iniziativa».

Il sindaco Rosa Piermattei, intervenuta con il presidente del Consiglio Sandro Granata, e il guardiano del santuario di San Pacifico, padre Luciano Genga, hanno ricordato con commozione i congiunti scomparsi per malattie inguaribili.

«Non è da soli che si superano i momenti difficili – ha commentato padre Genga – ma con l’aiuto del prossimo. Bravissimi i ragazzi del Jake Jam».

Al termine del match vittoria per 54-51 dei rossi di coach Alberto Sparapassi sui neri di Mirco Ciriaco che pure avevano condotto anche con un vantaggio in doppia cifra. Il “rosso” Francesco Uncini decretato Mvp grazie anche ai 15 punti realizzati nel corso della sfida e premio speciale per il cecchino “nero” Thomas Roccetti che ha firmato ben 9 centri nel tiro da 3 punti nella finale fra i migliori specialisti nelle conclusioni dalla linea dei 6,75 metri.

Luca Muscolini

Fin qui la cronaca dell’evento. I promotori ci tengono a ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione e quanti hanno sostenuto il neonato Comitato Jake Jam nella realizzazione del terzo Memorial. Un grazie particolare al Cammino dei Forti che ha accompagnato l’evento con una bellissima escursione che ha portato i partecipanti fino alla “buca del terremoto”: “Un vuoto che va osservato e compreso – dice lo psicologo Matteo Salvucci di Tolentino -, un vuoto oggi riempito da un gruppo di persone che, sotto il sole e in salita, hanno camminato per Jake. Abbiamo fatto un cerchio nel silenzio del rispetto di quel vuoto, osservando negli sguardi di ognuno il ricordo di Jake”.