Ennesimo stop ai lavori per la ricostruzione del “Divini”. Nella mattinata di lunedì 3 luglio è stato organizzato un flashmob davanti ai cancelli del cantiere del nuovo Istituto tecnico. Un centinaio di persone tra studenti, genitori, docenti, personale Ata e cittadini si è presentato per sottolineare l’importanza che ha la costruzione della nuova sede, per la collettività settempedana e per tutto il territorio dell’entroterra maceratese.

Gli studenti hanno esibito uno striscione con lo slogan “Ripartiamo, ricostruiamo! Il tempo del Divini è adesso”.

Una troupe di Rai3 è intervenuta per effettuare alcune riprese sulla situazione attuale, con interviste agli alunni, ai docenti e al personale. Il servizio è andato poi in onda sul Tg3 regionale.

La docente Paola Fiori ha riferito che “avevano visto i lavori procedere fino al mese di novembre scorso, dopodiché gli operai si sono spostati nella zona della palestra per ultimare quest’ultima. Tutti si aspettavano che, una volta finite le opere della palestra, sarebbero ritornati… Invece, purtroppo, si è fermato tutto”.

Alla base di tutto c’è un contenzioso tra la ditta e l’ufficio del Commissario alla ricostruzione, che di fatto si sarebbe concluso il 19 giugno.

Sulla base delle ultime decisioni servono due passi da fare per far ripartire i lavori: il pagamento di una tranche già definita e l’approvazione di una variante.

Dopo una vista del cantiere dall’alto del terrazzo sovrastante i capannoni dei laboratori, ci si è recati nell’aula magna dove i rappresentanti del Comitato scolastico per la ricostruzione hanno illustrato lo stato delle cose e sottolineato l’impegno che è stato messo da tutte le componenti della scuola per chiedere continuamente il completamento della struttura.

“Abbiamo ricordato – ha aggiunto la professoressa Paola Fiori – i contatti avuti in seguito alle nostre sollecitazioni, in primis la risposta del Commissario, il senatore Castelli, che sta lavorando per rimuovere gli ostacoli pregressi rispetto al suo incarico, in collaborazione con la Provincia di Macerata e con il Comune di San Severino”.

Fiorino Luciani