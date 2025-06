Torna “Una piazza da cinema”: al via la rassegna con sette film gratuiti

Come ogni estate, torna il consueto ed atteso appuntamento con la rassegna cinematografica in Piazza del Popolo “Una piazza da Cinema”, organizzata dal cinema-teatro San Paolo con il supporto dell’Amministrazione comunale settempedana.

In cartellone, sette appuntamenti, con film di ogni genere, dalle opere adatte ai più piccoli fino alle commedie drammatiche.

Saranno proiettati: Un mondo a parte (giovedì 3 luglio), di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele (il film ha vinto i Nastri d’argento 2024 come “Migliore film commedia”, “Migliore attrice in un film commedia” – Virginia Raffaele – ed il Ciak d’oro 2024 “Migliore film commedia”); Paddington in Perù (giovedì 10 luglio), di Dougal Wilson, con Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Olivia Colman, Antonio Banderas e Hugh Grant; l’ultima commedia di Paolo Genovese, Follemente (mercoledì 16 luglio), con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria (il film ha vinto il Nastro d’argento 2025 “Migliore commedia”); A Real Pain (giovedì 24 luglio), scritto, diretto e interpretato da Jesse Eisenberg, con Kieran Culkin (il film ha ricevuto diversi riconoscimenti: premio Oscar 2025 “Miglior attore non protagonista” a Kieran Culkin; Golden Globe 2025 “Miglior attore non protagonista” a Culkin; premi BAFTA 2025: “Migliore sceneggiatura originale” a Jesse Eisenberg e “Migliore attore non protagonista” a Kieran Culkin); un cortometraggio realizzato dall’Associazione storico-culturale “Filottrano 44” (mercoledì 30 luglio, presentazione a cura del professor Michele Giampieri); il film prodotto dalla Walt Disney Oceania 2 (giovedì 31 luglio); infine, La città proibita (giovedì 7 agosto) il nuovo film di Gabriele Mainetti, con Yaxi Liu, Enrico Borello, Marco Giallini, Sabrina Ferilli e Luca Zingaretti (Nastri d’argento 2025 “Miglior regista” e “Migliore sonoro in presa diretta”).

Tutti i film saranno ad ingresso gratuito ed inizieranno alle ore 21.30.

Per “Il Settempedano”, è stato recensito il film A Real Pain. Una commedia drammatica (tratta da un’opera teatrale sempre di Eisenberg), capace di raccogliere in sé tanti generi differenti, riuscendo così a raccontare una storia sincera, emozionante ed ironica al tempo stesso, riguardante la crescita dei due protagonisti durante il loro viaggio in Polonia: un viaggio che induce questi ragazzi statunitensi a fare i conti con i loro limiti e problemi, mentre scoprono le proprie radici ebraiche nell’est Europa.

La recensione

Silvio Gobbi