Provincia, stanziati 200 mila euro per lavori sulla strada “Apirese”

Oltre due milioni di euro per sistemare le strade e realizzare una nuova rotatoria a Civitanova Alta. Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, ha approvato un primo stralcio di decreti per la realizzazione di interventi, predisposti dall’Ufficio viabilità dell’ente, che interesseranno un po’ tutto il territorio nel corso del 2024. “Ringrazio i tecnici della Provincia per il lavoro puntuale che hanno predisposto anche per il 2024 – commenta Parcaroli -. La manutenzione delle strade resta sempre un nostro impegno prioritario per garantire la sicurezza degli automobilisti e, attraverso cantieri localizzati, riusciamo a intervenire in diverse zone del territorio”.

Per quanto riguarda San Severino è previsto un intervento sulla strada provinciale 2 “Apirese” con uno stanziamento di 200 mila euro I lavori interesseranno circa 12 chilometri nei Comuni di San Severino e Apiro con fresatura, risagomatura e rifacimento del tappetino d’usura.