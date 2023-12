Scarpe e petali rossi poggiati su un lenzuolo bianco disteso a terra sopra il parquet del palasport “Albino Ciarapica”. Con i simboli scelti per la lotta alla violenza contro le donne, le studentesse e gli studenti dell’Itts “Divini” si sono riuniti in assemblea – prima delle vacanze natalizie – per discutere e riflettere sul tema della violenza di genere. All’incontro hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, il cardinale Edoardo Menichelli, il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente Massimiliano Lucarelli, e il dirigente scolastico e Sandro Luciani.

Impegnati su più fronti per lanciare un messaggio concreto su una tematica purtroppo troppo attuale, i ragazzi del “Divini” hanno inaugurato anche a Palazzo Servanzi Confidati la mostra fotografica dal titolo “No non è una risposta, ma una scelta”, organizzata dagli iscritti e dai docenti dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione per meditare, attraverso l’arte, sul problema del femminicidio.

Lo scopo dell’iniziativa è proprio quello di promuovere una riflessione seria e profonda su questa grave piaga sociale attraverso foto artistiche, intense e “vive”, che colpiscono e denunciano la violenza sulle donne, un flagello da combattere con convinzione e fermezza.

Le opere sono state realizzate dagli studenti e studentesse delle classi 4^Gr, 4^Gc, 3^Gr, 3^Gc e 5^Ch (indirizzo Chimica) insieme ai docenti tutor Simone Dionisi, Ambra Lorenzini e Francesca Torelli, con il sostegno e il patrocinio del Comune, dell’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, e della Pro loco.

La mostra sarà visitabile fino al 14 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Si effettuano visite su prenotazione (0733 638414 o 0733 645777 — simone.dionisi@divini.org, ambra.lorenzini@divini.org, francesca.torelli@divini.org).