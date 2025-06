Domenica s’inaugura la Big Bench “Belvedere Serripola”: è la BB#422, prima in provincia

La Big Bench “Belvedere Serripola” è pronta. E’ stata montata, sistemata e catalogata. Domenica 29 giugno alle ore 18.30 verrà ufficialmente inaugurata con una cerimonia cui sono tutti invitati a partecipare. Interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale e padre Luciano Genga per la benedizione.

La Fondazione, che ha ideato e gestisce la “Big Bench Community Project”, ha assegnato alla panchina gigante di San Severino il numero 422, nome in codice: BB#422.

E’ la prima in assoluto a essere installata in provincia di Macerata, la settima nelle Marche.

Da quel posto panoramico di Serripola si possono ammirare la torre civica del Castello al monte e tutto il territorio circostante. Si possono vedere anche i Sibillini e nelle giornate limpide il massiccio montuoso del Gran Sasso e il mare Adriatico.

Il tam tam sui social è già scattato: la pagina Facebook “BIG BENCH Panchinisti Itineranti” ha fornito le coordinate del luogo indicando anche il modo in cui trovare timbri e passaporti per i viaggiatori che arrivano a San Severino proprio seguendo il circuito delle Big Bench.

La possibilità di aderire a questo progetto è aperta a tutti. “Pensare in grande per la propria città e la propria attività si può… Chissà che, sedendosi lassù, sopra quella big bench, non possano nascere grande idee e iniziative visionarie”, dice Aldo Rondelli, geometra e promotore del progetto assieme a Ettore Maltoni: “La Juventus, ad esempio, nacque da un’idea concepita su una panchina di Corso Re Umberto, a Torino, il 1° novembre 1897, da un gruppo di studenti appassionati di calcio che decisero di fondare una società sportiva… Insomma, guardiamo oltre la siepe di leopardiana memoria, anelando l’Infinito”.

Maria Cicconi