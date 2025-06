Cena di fine stagione del settore giovanile e minibasket all’Oasi del gusto

Con la solita goliardia e l’estate alle porte, si è celebrato il saluto al settore giovanile ed al minibasket della Climacalor Basket San Severino nella rilassante cornice dell’Oasi del Gusto. Fra aneddoti e ricordi di un’annata che fra i giovanissimi ha ancora qualche torneo di spessore da vivere, si è così festeggiata nella giovanile allegria l’ennesima stagione ricca di soddisfazioni e momenti di crescita collettivi. Unico “ostacolo” al coinvolgimento totale alla festa dei ragazzi è stato quello dei concomitanti convivi post comunione. Ma a ciò si porrà rimedio con una più massiccia partecipazione nei prossimi appuntamenti ludici. Il saluto della società presieduta da Francesco Ortenzi è stato portato dal responsabile del settore giovanile Guido Grillo, deus ex machina del solido sodalizio cestistico settempedano ormai da decenni e dal diesse della formazione maggiore Gabriel Cingolani. Questi, salutato coach Samuele Campetella, presente alla cena con il solito buon umore come trainer delle giovanili, che ha scelto di proseguire l’attività nella linea verde di una società vicina a casa, dopo l’accordo raggiunto con il nuovo coach Giacomo Funari e con l’assistente Danilo Di Battista, provenienti dal Picchio Civitanova, ha già messo a segno il primo colpo di mercato con la forte ala Alessio Magrini ed è costantemente “sul pezzo” per portare a San Severino ulteriori pedine per poter ambire ad un torneo di Divisione regionale 1 ricco di soddisfazioni nella stagione che inizierà in autunno.

Luca Muscolini