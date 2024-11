“Appassimenti aperti” a Serrapetrona il 10 e il 17 novembre: ecco le iniziative

Inizia il countdown per “Appassimenti aperti”, la manifestazione che ogni anno invita gli amanti del buon vino a Serrapetrona, nelle terre del vitigno Vernaccia nera. L’evento, organizzato dall’Istituto marchigiano di tutela vini, in collaborazione con il Comune di Serrapetrona e i produttori, è in programma nelle due domeniche del 10 e 17 novembre.

Fitto il calendario degli appuntamenti che, tra eccellenza vitivinicola, sapori, tradizioni, cultura e intrattenimento, animerà l’incantevole borgo marchigiano incastonato sui Monti Azzurri.

L’edizione 2024 è come sempre incentrata sul gusto delle due denominazioni ottenute dal vitigno autoctono Vernaccia nera, la Vernaccia di Serrapetrona docg e il Serrapetrona doc: vini che grazie a un processo di produzione interamente concentrato in questa piccola zona del maceratese sono la massima espressione della tipicità.

L’appuntamento, nelle due domeniche, è nella piazza centrale, dalle 10 alle 19, per degustare le migliori produzioni delle aziende Alberto Quacquarini, Colleluce, Fontezoppa, Podere sul lago, Serboni, Terre di Serrapetrona e Verser.

Dalle ore 14, poi, sarà attivo un servizio di navette gratuito per visitare le cantine e ammirare la bellezza degli appassimenti: i luoghi dove le uve, dopo la vendemmia, vengono riposte ad appassire raccolte in cassette o appese, anche al soffitto, creando un effetto scenico di sicura suggestione.

Novità assoluta di quest’anno sarà l’aperitivo in piazza con lo “spritz noir”, un drink inedito e tutto da scoprire ideato e realizzato su misura in collaborazione con la locale distilleria C&E di Camerino per esaltare la piacevolezza e la versatilità della Vernaccia di Serrapetrona docg, anche in versione giovane e fresca. L’iniziativa è promossa del Grand Tour delle Marche di Tipicità, di cui Appassimenti aperti è tappa storica.

La manifestazione rappresenta anche un’eccellente opportunità per scoprire le meraviglie storiche ed artistiche di Serrapetrona, come la chiesa di San Francesco, con il polittico di Lorenzo D’Alessandro, quella di Santa Maria di Piazza, con le opere d’arte salvate dopo il sisma e una rassegna fotografica dedicata al territorio. Visitabile, inoltre, Palazzo Claudi, con la mostra sui fossili e quella d’arte contemporanea intitolata “Il Bestiario”.

Completano il programma le performance di artisti di strada: in piazza, il 10 novembre, appuntamento con lo spettacolo di fuoco e giocoleria “Pyrovaghi, back to life Duepuntozero”, mentre il 17 novembre sarà il turno “Rido da Re”, lo show comico e magico di Luca Regina. Previsti, infine, una camminata metabolica e un bike wine tour, che consentiranno di esplorare in modalità “attiva e immersiva” questo territorio unico e affascinante.

Per il programma della manifestazione: www.appassimentiaperti.it e www.tipicita.it.