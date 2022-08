Alle 8 di questa mattina, giovedì 25 agosto, puntuale come un orologio svizzero, Alberto Cambio ha terminato la sua grande impresa, chiudendo il “Deca Iron” in 253 ore e 48 minuti. Un tempo davvero ragguardevole che gli ha permesso di portare a casa uno straordinario sesto posto in questo Campionato del mondo per superatleti.

In venti sono partiti, i più forti specialisti della disciplina a livello internazionale. Ha vinto il belga Kenneth Vanthuyne, 39 anni, seguito da un tedesco e un polacco. I partecipanti dovevano confrontarsi sul nuoto (38 chilometri in vasca), bici (1.800 km) e corsa (422 km).

Alberto Cambio, unico italiano in gara a Buchs, in Svizzera, ha fatto sventolare il tricolore al suo arrivo al traguardo, festeggiato da Raffaele Fiorgentili che, assieme a Gianni Mitillo (rientrato da poco tempo in Italia), lo ha seguito – giorno dopo giorno – in questa strepitosa avventura agonistica.