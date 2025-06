“Sorrisi per l’Etiopia”, scuola di Lenda: nuovi giochi e bagni, più il ripristino del pozzo

Anche a Lenda, in Etiopia, è finita la scuola ed è tempo di riparazioni e lavori di manutenzione delle strutture e delle attrezzature. In particolare l’associazione Sorrisi per l’Etiopia, che in questi anni si è spesa tantissimo per dar vita e far funzionare la scuola nel ricordo di Luca, Alessio e Cristina, sta cercando di sostenere le spese per la sostituzione o il rifacimento dei giochi presenti nel villaggio scolastico, ormai vecchi o rovinati dal continuo utilizzo da parte dei bambini. La Diocesi di Lenda supporta il progetto di Sorrisi, ma servono aiuti.

Oltre ai giochi, finanziati da Sorrisi grazie alla generosità di molti settempedani (e non solo), sono in corso lavori di riparazione del pozzo, rimasto bloccato a causa dei detriti provocati dalle grandi piogge. Esso rappresenta una fondamentale fonte di approvvigionamento idrico anche a servizio della scuola, ma è ormai da mesi fuori uso per colpa di importanti infiltrazioni di fango. La popolazione è così costretta a rifornirsi di acqua potabile tramite autobotti a pagamento. Però in questo angolo dell’Etiopia siamo ben oltre la soglia di povertà e anche comprare l’acqua a volte risulta assai problematico.

In ogni caso, pure queste opere di ripristino del pozzo sono finanziate dal’associazione di San Severino che, sempre a distanza, ha ingaggiato una ditta specializzata di Awassa. I tecnici hanno già effettuato il sopralluogo per avviare i lavori. Nel frattempo sono iniziati quelli per la costruzione di nuovi bagni pubblici.

Tanti interventi, insomma, per migliorare pian piano una realtà che sta diventando un insostituibile punto di riferimento per moltissimi bambini e ragazzi di quella regione.