Il Feronia apre le porte al pubblico: visite serali guidate da Francesco Rapaccioni

Dopo il prestigioso riconoscimento internazionale che ha iscritto “Il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale” nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, la Città di San Severino promuove un’iniziativa speciale per far scoprire da vicino la straordinaria bellezza e la storia del suo tempio della cultura.

Il teatro Feronia ospiterà due appuntamenti dedicati a visite guidate straordinarie, pensate per offrire alla cittadinanza e ai turisti un viaggio esclusivo nella bellezza senza tempo dell’edificio storico.

Le visite guidate saranno condotte direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle curiosità architettoniche, degli aneddoti storici e dell’inestimabile patrimonio decorativo della struttura.

I due appuntamenti sono stati programmati per lunedì 17 agosto e per domenica 23 agosto, entrambi alle ore 21.30. L’ingresso è gratuito, ma si consiglia la prenotazione telefonando al numero 0733 638414.

Il riconoscimento assegnato dall’Unesco incorona una rete seriale di dieci teatri storici distribuiti tra Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, simbolo di un modello socio-culturale unico. Tra il Settecento e l’Ottocento, le società di palchettisti privati, i cosiddetti “condomini” appunto, e le amministrazioni pubbliche unirono le forze per edificare sale di elevato pregio architettonico e acustico, trasformandole in veri centri di partecipazione civica e culturale.