Rione Settempeda conquista il suo decimo Palio. Fra i piccoli Villa di Cesolo fa il bis a distanza di un anno

Al termine di una serata altamente spettacolare, culminata nell’atteso spettacolo pirotecnico con base musicale della ditta ascolana Santa Chiara, rione Settempeda si impone nella classifica dei grandi, aggiudicandosi il dipinto dell’artista Cecilia Paciaroni e scrivendo il proprio nome per la decima volta nell’Albo d’oro del Palio.

Fra i piccoli invece Villa di Cesolo bissa il successo dello scorso anno fra i piccoli, vincendo il Palio dei bambini per la seconda volta di fila.

Senza storia la finalissima del tiro alla fune baby, dominata dal castello di Serralta con un secco e veloce 2-0 ai danni di rione di Contro.

Nella Corsa delle torri grande prova di Villa di Cesolo che obbliga alla resa rione Settempeda. Alla fine nessun dubbio sui vincitori del Palio baby 2025; in classifica generale i biancoblù staccano i secondi, Serralta e Settempeda, che terminano appaiati, di 30 lunghezze.

Nel Palio adulti lotta acerrima nella finale della fune tra Serralta e Cesolo. La spuntano gli arancioneri che, dopo aver spremuto i diretti avversari con una prima manche durata 2’-16”, li superano velocemente nella seconda, imponendosi per 2-0. Risolutiva per il successo finale la Corsa delle torri, ancora una volta intitolata alla memoria del demiurgo dei giochi in onore del patrono, il sacerdote don Amedeo Gubinelli.

Dopo aver eliminato in semifinale, rispettivamente Cesolo e Di Contro, contrada Oltre le Mura e rione Settempeda si sono affrontati nella finalissima consci che avrebbe deciso le sorti del Palio. Forte del miglior tempo nella fase eliminatoria e delle vittorie, come lo scorso anno, nelle disfide di arco e balestra, il team bianconero di Oltre le mura è partito con il favore del pronostico, ma la volata lunga dei giallorossi di rione Settempeda non gli ha concesso scampo. Successo con uno strepitoso riscontro cronometrico (1’-26”-66c.) e decisivo balzo in avanti nella classifica generale che ha sancito il successo di Settempeda dopo appena un anno di digiuno. Significativa la dedica dei bianconeri che hanno corso anche in memoria di Dedja Amarildo, il corridore di Oltre le Mura scomparso prematuramente lo scorso anno.

Fra i tanti riconoscimenti spicca anche quello per il vincitore del torneo del Coccio. Roberto Vignati ha battuto Emanuele Leonori e Flavia Pisello, garantendosi così per un anno i gradi di capitano degli arcieri dell’Associazione Palio.

Splendida e suggestiva la simulazione bellica degli armigeri della Compagnia Grifone della Scala in “Attacco al passato”.

Terminati i giochi ed emessi i verdetti, non c’è ancora la parola fine per la 44^ edizione del Palio che offre agli amanti dei secoli di mezzo il trittico di Feste medievali (che si tengono ogni due anni), da venerdì a domenica prossimi, nel suggestivo Castello di Elcito, il “Tibet delle Marche”.

PALIO GRANDI

CLASSIFICA FINALE TIRO CON L’ARCO

1)Contrada Oltre le Mura punti 25, 2)Rione di Contro p.20, 3)Contrada Taccoli p.16, 4)Rione Settempeda p.13, 5)Villa di Cesolo p.10, 6)Castello Serralta p.8.

CLASSIFICA FINALE TIRO CON LA BALESTRA

1)Oltre le Mura punti 7, 2)Settempeda p.6, 3)Cesolo p.5, 4)Serralta p.4, 5)Taccoli p.3, 6)Di Contro p.2

FINALE TIRO ALLA FUNE

1)Castello di Serralta punti 25, 2)Villa di Cesolo p.15 (5 punti di penalizzazione per tirata irregolare nelle eliminatorie)

CLASSIFICA FINALE CORSA DELLE TORRI

1)Settempeda punti 48, 2)Oltre le Mura p.39, 3)Di Contro p..31, 4)Cesolo p.24, 5)Serralta p.18, 6)Taccoli p.13.

CLASSIFICA FINALE PALIO GRANDI

1)Rione Settempeda punti 99, 2)Contrada Oltre le Mura p.90, 3)Villa di Cesolo (5 punti di penalizzazione) p.82, 4)Castello di Serralta p.76, 5)Rione di Contro p.74, 6)Contrada Taccoli p.64.

Castello di Colleluce ritirato.

PALIO PICCOLI

FINALE TIRO ALLA FUNE

1)Serralta punti 25, 2)Di Contro p.15 (5 punti di penalizzazione per precedente irregolarità)

FINALE CORSA DELLE TORRI

1)Cesolo punti 48, 2)Settempeda p.39

CLASSIFICA FINALE PALIO PICCOLI

1)Villa di Cesolo punti 89, 2)Castello di Serralta e Rione Settempeda ex aequo p.59, 4)Castello di Colleluce p.52, 5)Rione di Contro (5p. penalizzazione) e Contrada Oltre le Mura ex aequo p.44. 6)Contrada Taccoli p.37.

Luca Muscolini