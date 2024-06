Corsciano: gli abitanti si mettono all’opera per sistemare tre “simboli” della frazione

Tre interventi di restauro per restituire decoro ad altrettanti monumenti nella frazione di Corsciano. E’ la buona azione degli abitanti del posto, e di altre frazioni limitrofe, che si sono messi al lavoro con il supporto del Comune, per recuperare dall’incuria del tempo un’edicola votiva, che custodisce una statuetta raffigurante la Madonna di Loreto, un crocifisso e il monumento ai caduti di tutte le guerre.

“L’idea è nata con un gruppo di amici stando seduti al bar. Ci siamo detti – spiega Angelo Possanzini, ex capo operaio del Comune – perché non sistemare i monumenti lungo la strada che attraversa la frazione? Dopo aver pensato questa cosa, nata veramente per caso, ci siamo messi all’opera e, a restauro finito, abbiamo organizzato una piccola festa”.

Alla cerimonia per la riconsegna dei tre monumenti ha voluto prendere parte anche il sindaco Rosa Piermattei, che si è complimentato personalmente con i concittadini per l’opera portata a termine. Con lei anche l’assessore al Patrimonio, Sara Clorinda Bianchi, e quello all’Urbanistica, Jacopo Orlandani.

Una piccola celebrazione, con la benedizione dei tre manufatti da parte del diacono Giovanni Tarquini, ha salutato la fine dei lavori con l’incontro della comunità alla presenza anche del comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente Massimiliano Lucarelli, e della Polizia locale.

