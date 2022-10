Pronostico confermato a Montegranaro, purtroppo per i settempedani di coach Sparapassi, che non reggono l’urto dei calzaturieri e devono inchinarsi (65-49) per la prima volta nell’attuale stagione. «Non siamo quasi mai riusciti a restare in partita se non per metà del primo quarto – ammette il diesse Guido Grillo -. Tante palle perse, 19 a fine gara, percentuali al tiro molto basse, con 14/46 da due e 11 tiri liberi sbagliati non ci hanno permesso di giocarci la partita contro comunque una delle formazioni favorite alla vittoria finale. Resta un po’ di apprensione per gli infortuni, entrambi alla caviglia, di Massaccesi e Della Rocca, da valutare. Ora lancia in resta e fari puntati sul prossimo avversario, il Basket Fermo che ha battuto in casa il Matelica e che si presenterà a punteggio pieno, sabato prossimo (palla a due alle 18), al palasport Ciarapica

MONTEGRANARO BASKET: Passarini 15, Morresi 6, Malloni 8, Mazza 2, M. Ianuà 2, Guallini, Di Chiara S., Paggi 15, Temperini 10, Teobaldelli, Ferraro 7, C. Ianuà. All. Di Chiara.

RHÜTTEN: Magnatti 6 (1 tiro da 3 punti), Cruciani 9 (1 t. da 3p.), Severini 3, Potenza 9, Uncini, Della Rocca 3, Gharbi, Massaccesi 6, Pettinari n.e., Ortenzi 2, Fucili 11 (1 t. da 3p.), Strappaveccia. All. Sparapassi.

Note: parziali: 22-10/19-12/12-11/12-16; progressivi: 22-10/41-22/53-33/65-49; usciti per 5 falli Temperini (Montegranaro) e Severini (Rhütten).

Luca Muscolini