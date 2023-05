Torna in campo la Sios Novavetro per disputare la semifinale play off del campionato regionale di serie C maschile contro la Travaglini Ascoli. Gara1 si è giocata sabato sul parquet ascolano e i settempedani di coach Pasquali sono riusciti a vincere al tie break.

Il risultato finale di 2-3, infatti, ha sorriso ai gialloblu, bravi a non mollare mai davanti alle difficoltà causate dal valore della squadra avversaria e da un pubblico particolarmente agitato.

Partenza a razzo per i settempedani che guadagnano il primo parziale per 17-25 prima di incappare in qualche errore di troppo che vede prima la rimonta degli ascolani nel secondo set (25-17) e poi il sorpasso nel terzo (25-23).

Anche nell’avvio della quarta frazione di gioco, gli ospiti riscontrano diverse difficoltà prima di scrollarsi di dosso tutte le paure e tutte le preoccupazioni, dando il via a una fantastica rimonta (23-25) che porta la gara al tie break.

Il quinto set è una guerra all’ultimo sangue, con la Sios Novavetro che la spunta al photofinish per 15-17.

Gara2 si disputerà sabato 6 maggio al palasport “Ciarapica” di San Severino.