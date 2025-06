L’Associazione Carabinieri ha festeggiato il 211° anniversario della fondazione dell’Arma

Domenica 15 giugno la sezione dell’Associazione Carabinieri ha festeggiato il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri (che ricorre il 5 giugno) con una messa celebrata quest’anno nella chiesa di Sant’Apolinnare, a Torrone.

La celebrazione è stata officiata da don Noel. Come da tradizione instaurata negli ultimi anni, proprio per incarnare lo spirito dell’Arma, ovvero tra la gente, per la gente e con la gente, la cerimonia si è svolta a Serralta per dare un carattere itinerante di vicinanza.

Alla festa hanno partecipato in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale il sindaco Rosa Piermattei e il presidente del Consiglio comunale Sandro Granata, nonché il comandante della stazione Luogotenente C.S. Massimiliano Lucarelli, assieme a una nurita compagine di personale con i propri familiari.

Al termine della celebrazione liturgica, durante la quale don Noel ha fatto riferimento ai valori di pace, fraternità e rispetto che vengono insegnati sopratutto in famiglia, non delegabili ad altri, il sindaco ha voluto ringraziare la sezione e il gruppo per i servizi di volontariato svolti in città, precipuamente nei pressi delle scuole, in sinergia con la locale stazione dei carabinieri e la Polizia locale, per il bene e la salvaguardia di tutta la comunità settempedana.

Il presidente della sezione, nel ringraziare tutti i partecipanti, ha espresso sentimenti di cordoglio per la morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, deceduto durante un conflitto a fuoco con due malviventi a Franca Francavilla Fontana (Brindisi), nei giorni scorsi, l’ultimo giorno di servizio, nonché vicinanza alla famiglia, attraverso l’Arma dei Carabinieri che da sempre profonde i valori di una grande famiglia.

La festa si è conclusa con un momento di convivialità presso il ristorante “Due Torri”, dove Paolo Severini e la consorte Secondina hanno dato il meglio delle loro arti culinarie e in rappresentanza dell’amministrazione comunale è intervenuto Jacopo Orlandani.

L’occasione è stata propizia per festeggiare il presidente della sezione – il Maresciallo Maggiore Decio Bianchi – che nei giorni scorsi ha compiuto 81 anni e che continua ad organizzare e sostenere iniziative sociali.

Ad alcuni soci sono stati conferiti attestati riferiti alla lunga permanenza nell’associazione significativamente 10, 20 e 30 anni di iscrizione.

Auguri presidente da tutti i soci!