Palio 2025: Daniela Jachetta vince il concorso “Finestre in festa”

In sinergia con il Comitato Centro storico è stato organizzato anche quest’anno nell’ambito della rievocazione del Palio dei castelli il concorso “Finestre in festa”.

Un’iniziativa volta a favorire l’abbellimento di finestre, balconi e negozi nel quartiere pulsante della città in occasione delle feste per il patrono san Severino vescovo.

Nel corso della serata finale della disfida sono stati premiati i vincitori.

Terzo posto per Silvia Cipolletta; secondo posto per Carla, titolare della gioielleria Sgaiglia; prima piazza per Daniela Jachetta.

Inoltre c’è stata una menzione speciale nella kermesse floreale per i nonnini della casa di riposo Lazzarelli.