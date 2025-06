Visso celebra la squadra di mister Samuele Bonifazi promossa in 2^ Categoria

Mister Samuele Bonifazi e il suo Altonera Visso, vincitori del campionato di calcio di Terza categoria, sono stati i protagonisti della serata di sport che si è svolta venerdì 13 giugno, in piazza Maria Cappa, a Visso, proprio per festeggiare la promozione della squadra in Seconda categoria. Per l’occasione si è svolto il primo trofeo di calcio a 5 intitolato a Franco e Maria Sensi, cui hanno partecipato quattro squadre in rappresentanza di altrettanti Roma Club del territorio: oltre ai padroni di casa del Roma club Visso, c’erano il Roma club Tolentino (secondo classificato), il Roma club Montecosaro (terzo) e il Roma club San Ginesio (quarto). La serata si è conclusa con la premiazione, accompagnata da un rinfresco e da sorprese per i partecipanti.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Rosella Sensi, il consigliere comunale Guido Focacci, nonché Giancarlo Minni, presidente del Roma club Visso, e Matteo Palermo, presidente dell’Asd Visso Altonera calcio. Con loro, dirigenti e atleti delle società coinvolte, i quali hanno condiviso i festeggiamenti sottolineando i traguardi raggiunti e rafforzando il senso di comunità attraverso lo sport.

Il sindaco Rosella Sensi ha elogiato tutti i partecipanti al torneo e ha ringraziato Matteo Palermo per aver rilanciato il progetto calcistico vissano, esprimendo apprezzamento per l’impegno di tutta la squadra.