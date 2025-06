Sabato 14 giugno, serata finale del Palio 2025 con la Corsa delle torri in piazza

Dopo il prestigioso Torneo del Coccio, disfida di arco e balestra che si tiene stasera, dalle 21, al giardino del Circolo ricreativo Acli e che mette in palio punti per le classifiche dei grandi, il 44° Palio dei Castelli avvia a concludersi sabato 14 giugno, alle 21, in Piazza del Popolo, con le finali del tiro alla fune e della corsa delle torri dei “monelli” e, per quanto concerne gli adulti, la finale del tiro alla fune e le eliminatorie, le semifinali e le finali per il 3° e 4° posto e la finalissima della corsa delle torri, memorial don Amedeo Gubinelli.

Nella serata conclusiva, alla quale è atteso il consueto pubblico delle grandi occasioni a fare da degna cornice alle tenzoni ed agli spettacoli proposti nel più rappresentativo ovale cittadino, è prevista anche la premiazione del concorso “Finestre in festa” che vedrà attribuiti riconoscimenti a coloro che si sono distinti nell’abbellimento di balconi, finestre, terrazze e vetrine nel quartiere del centro storico, cuore pulsante della città.

Durante la serata conclusiva non mancheranno gli spettacoli che riporteranno il pubblico ai cosiddetti “secoli bui”, a cura del gruppo tamburini Phoenix dell’Associazione Palio e La Fenice di Castello al Monte e della Compagnia Grifone della Scala. Dopo la proclamazione dei vincitori del Palio dei bambini e degli adulti chiusura con il magico spettacolo pirotecnico a base musicale a cura della Pirotecnica Santa Chiara. Piatto forte della serata la corsa delle torri degli adulti, competizione che mette in palio il maggior numero di punti fra tutte le gare in programma. Vi partecipano otto atleti per fazione distinti in due equipaggi per due giri complessivi dell’anello di Piazza del Popolo con in spalla la torre, con lo stemma del proprio castello, rione o contrada, del peso complessivo minimo di mezzo quintale (nelle prime edizioni non si poteva scendere sotto al quintale…).

Prima manche a cronometro, poi semifinali fra le migliori quattro e finale di consolazione e finalissima ad inseguimento. In occasione della serata conclusiva del Palio dei Castelli un’Ordinanza comunale dispone limitazioni alla circolazione stradale e alla sosta in piazza e nelle vie limitrofe.

Dalle 14 di sabato 14 giugno e fino all’una di domenica 15 sarà in vigore il divieto di transito e sosta in piazza, via Ercole Rosa (fino all’intersezione con viale Bigioli) e via Garibaldi. Nello stesso orario è istituito l’obbligo di proseguire diritto da via Massarelli a via Salimbeni e da via Collio a via Nazario Sauro. Dalle 17 di sabato fino all’una del giorno successivo, divieto di transito e sosta anche in via Cesare Battisti e via Eustachio.

Sarà inoltre istituito il senso unico alternato in via Porta Orientale verso via Massarelli e divieto di sosta in via Cesare Battisti nei pressi del civico 11 e in piazzetta Longinotti. Dalle 19 fino all’una del giorno successivo l’accesso pedonale in piazza sarà vietato ai non muniti di biglietto d’ingresso. Sono esclusi da questa limitazione i residenti e i dipendenti delle attività economiche di Piazza del Popolo. I veicoli in difetto rispetto alle disposizioni verranno rimossi coattivamente.

Luca Muscolini