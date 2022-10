In occasione della 43^ edizione della Giornata mondiale del turismo il sindaco Rosa Piermattei ha preso parte, nella veste di presidente della Commissione regionale Cultura e Turismo di Anci Marche, all’incontro dal titolo “Ripensare il turismo”, ospitato a Ripatransone e promosso dalla Conferenza episcopale marchigiana (commissione regionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport).

Riprendendo le parole di Papa Giovanni Paolo II, che nel 1982 volle istituire questa Giornata, e quelle del segretario generale dell’Onu che, in occasione della 43^ edizione ha invitato a celebrare anche la capacità di favorire l’inclusione, tutelare la natura e promuovere la comprensione culturale tra gli uomini, la Piermattei ha auspicato – intervenendo subito dopo monsignor Angelo Spina, arcivescovo di Ancona e Osimo e presidente della Conferenza episcopale marchigiana – una stretta collaborazione tra quanti operano nel settore, e in particolare tra Regione, Anci e Comuni.

“Un rapporto che non deve esaurirsi nella semplice comunicazione ma che deve concretizzarsi in una stretta e leale collaborazione progettuale in cui tutti siamo chiamati a fare rete”, ha sottolineato la Piermattei ricordando l’importante iniziativa che quest’anno è giunta alla vigilia del Giubileo dell’anno 2025 che l’Anci nazionale sta particolarmente seguendo con il coordinamento nazionale delle Anci regionali affidato al segretario generale di Anci Marche, Marcello Bedeschi.

L’occasione è poi servita per un primo incontro tra il sindaco Piermattei e il collega primo cittadino di Ripatransone, Alessandro Lucciarini de Vincenzi, volto anche ad allacciare collaborazioni future.