Al castello di Colleluce l’11^ edizione della Sagra dell’Acquaticcio

Domenica 6 ottobre festa al Castello di Colleluce con l’11^ edizione della Sagra dell’Acquaticcio. Appuntamento a partire dalle ore 15.

Il borgo storico della graziosa frazione di San Severino ospiterà bancarelle con acquaticcio, castagne, vernaccia e dolci vari. Ampio parcheggio per tutti.

Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo folkloristico “Balcone delle Marche” di Cingoli.

Con la sagra si rinnova la tradizione, tipica di questo periodo, di sorseggiare l’acquaticcio, bevanda ottenuta dalla fermentazione delle vinacce, una volta tolte dal mosto, immerse nell’acqua in un tino. Si tratta di una bevanda che in passato il contadino preparava per avere un vinello immediato che durava qualche settimana in attesa del vino nuovo.