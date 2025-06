“Una piccola grande storia di felicità” raccontata ai bambini da Tea e Geronimo Stilton

Martedì 4 giugno l’associazione di volontariato Help Sos salute e famiglia ha organizzato al Feronia, in collaborazione con la Fondazione di Geronimo Stilton e con il Comune di San Severino, uno spettacolo per tutte le età, in particolar modo per i bambini.

Protagonista dell’evento è stato il libro di Geronimo Stilton dal titolo “Una piccola grande storia di felicità”, che ha avuto l’intento di mandare un messaggio formativo agli spettatori presenti in sala, basato sul tema della felicità connessa alla percezione soggettiva che un individuo può assumere nei suoi riguardi. In sostanza, il mondo è positivo oppure negativo non sempre seguendo un canone oggettivo, ma spesso cambia sulla base della percezione che l’essere umano ha nei confronti della realtà che lo circonda.

In un certo senso il tema della felicità può essere collegato anche a quello del tempo.

Al Feronia, insomma, un pomeriggio dedicato all’immersione nella lettura, all’introspezione nei riguardi dei valori della vita, a quelli puri e autentici come la famiglia, l’amore e la fratellanza. Un momento di assoluta riflessione sul tema della speranza, dell’unione e della bellezza presente nelle piccole cose.

“Sono molto soddisfatta della collaborazione intrapresa. Ringrazio tutto lo staff del Comune e del Teatro per avermi dato la possibilità di realizzare questo evento in collaborazione con la Fondazione di Geronimo Stilton. Ho visto i bambini coinvolti, attivi e partecipativi nei riguardi dello spettacolo e questo mi ha reso molto entusiasta”, ha detto Cristina Marcucci, presidente dell’Associazione Help. Negli ultimi minuti trascorsi insieme, i bambini del Comprensivo Tacchi Venturi hanno ballato e interagito con Geronimo e Tea Stilton.

Peraltro, nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno svolto diversi lavori legati al libro dell’amicizia che ricevettero in regalo dal Comune e dall’Associazione Help in un evento precedente, avvenuto a settembre. In merito a ciò, a conclusione dello spettacolo, i bambini hanno esposto i loro progetti, trasmettendo a tutti gli spettatori presenti in sala i loro pensieri sul tema dell’amicizia.

Infine, non potevano mancare le foto di rito, ricche di emozioni e di sorrisi, con Tea e Geronimo Stilton…

Maria Cicconi