Turismo lento: il Cai traccia tre percorsi sulla sinistra orografica del Potenza

Il Comune ha deciso di sostenere il progetto di tracciatura e segnalazione di nuovi sentieri escursionistici portato avanti dalla sezione settempedana del Cai. Si tratta di una iniziativa che rientra in un disegno più ampio volto a promuovere il turismo lento e la valorizzazione del paesaggio locale.

Le guide del Cai avevano già completato la tracciatura e la segnaletica di quattro sentieri sulla destra orografica del fiume Potenza, nelle aree del monte San Pacifico e del monte Sant’Apollinare, ora l’attività è proseguita con l’individuazione e la segnalazione di altri tre percorsi sulla sinistra orografica dello stesso fiume, includendo le zone di dosso Vallonica, monte Pormicio, monte di Serripola e dintorni. Tra questi, due sentieri erano già numerati nella “Carta dei sentieri del gruppo del Monte San Vicino” (n. 207 e 222) , mentre un terzo, individuato dalla sezione cittadina del Cai, si sviluppa nell’area del fosso dell’Intagliata, conosciuta come “Acqua Trua”, partendo dalla frazione di Tabbiano, raggiungendo il rifugio Cai di monte Pormicio e ritornando al punto di partenza.

I lavori di sistemazione e defrascamento dei sentieri sono stati eseguiti nel 2024 dai soci Cai. Nel 2025 le attività proseguiranno con la manutenzione, il decespugliamento e il rafforzamento della segnaletica su entrambi i lati del fiume Potenza.

Il Comune di San Severino ha deciso quindi di dare un sostegno economico per ll’acquisto di tabelle segnaletiche, supporti per pali in ferro zincato, materiale per il fissaggio su terreno, vernici e attrezzature manuali e di sicurezza.

Questa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la sezione Cai presieduta da Rosella Natalini testimonia l’importanza della collaborazione nella promozione di iniziative d’interesse per la collettività.

L’Amministrazione comunale è tornata per l’occasione ad esprimere ancora una volta la propria gratitudine al Club alpino italiano, sezione di San Severino, e a tutti i volontari per il loro prezioso lavoro, che contribuisce in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio ambientale e alla promozione di un turismo sostenibile nel nostro territorio.