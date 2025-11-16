Imposta provinciale di trascrizione (Ipt): esenzioni per associazioni e persone con disabilità

Esenzioni dal pagamento per le associazioni di volontariato, facilitazioni per le persone con disabilità nella sostituzione del proprio veicolo e riduzioni nel pagamento per le successioni ereditarie. Sono queste le novità inserite nel nuovo Regolamento dell’imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli (Ipt) al pubblico registro automobilistico approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale.

Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, infatti, prevede l’esenzione totale dal pagamento dell’imposta per le Organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore che debbano comprare un veicolo da utilizzare per lo svolgimento della propria attività, così come una facilitazione per le persone con disabilità che vogliano sostituire il loro veicolo e che adesso potranno godere di un periodo di “tolleranza” di 30 giorni durante la sostituzione del mezzo, quando quindi potrebbero figurare intestatari di due auto, ma durante il quale non dovranno pagare il doppio tributo. Restano invariate le altre esenzioni già previste nel precedente regolamento.

Il nuovo regolamento, infine, prevede anche una riduzione del 90% dell’imposta di trascrizione in caso di successione ereditaria, per agevolare l’eventuale passaggio dei mezzi agli eredi.

“E’ stato fatto un lavoro molto approfondito e riteniamo che le modifiche introdotte al Regolamento, verificate anche con l’Aci e le Associazioni di volontariato, saranno importanti per il territorio – spiegano il presidente Sandro Parcaroli e la consigliera delegata ai trasporti, Tiziana Gazzellini –. Ringraziamo gli uffici per il lavoro di ascolto e sintesi e con questo nuovo Regolamento l’amministrazione dimostra ancora una volta, con atti concreti, il suo impegno e la vicinanza agli utenti e al territorio in generale”.