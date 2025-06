Festa dell’Arma: encomi per i carabinieri Alberto Sorino e Giovanni Pellè

Sono stati conferiti encomi solenni ai Carabinieri in servizio a San Severino in occasione del 211° Annuale della Fondazione dell’Arma. In particolare, il brigadiere capo qualifica speciale Alberto Sorino e l’appuntato scelto qualifica speciale Giovanni Pellè hanno ricevuto un elogio dal comandante della Legione Carabinieri Marche per il loro eccezionale impegno profuso in numerose operazioni di polizia giudiziaria che, tra il gennaio 2021 e il giugno 2024, hanno portato complessivamente a tredici arresti, undici denunce a piede libero, tre misure cautelari non custodiali e al sequestro di importanti quantitativi di sostanze stupefacenti. “L’azione svolta dai militari della stazione di San Severino ha significativamente valorizzato l’immagine dell’Istituzione”, è stata la motivazione di cui è stata data lettura durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, svoltasi a Macerata.

I due militari vantano numerosi anni di servizio in città e in tantissime occasioni si sono distinti per il loro servizio a favore della comunità settempedana.

“Con grande orgoglio in occasione del conferimento degli encomi ai militari della nostra stazione dell’Arma, a nome mio personale, di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza di San Severino, desidero esprimere ancora una volta la più profonda gratitudine per il quotidiano lavoro che i nostri militari svolgono – sottolinea in una nota il sindaco Rosa Piermattei -. Gli encomi conferiti al brigadiere capo qualifica speciale Alberto Sorino e all’appuntato scelto qualifica speciale Giovanni Pellè sono la tangibile testimonianza di questo straordinario e instancabile operato. I nostri carabinieri sono un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per il territorio, e la loro costante presenza e dedizione sono un punto di riferimento insostituibile per tutti noi”.

I ringraziamenti del primo cittadino settempedano sono stati estesi al luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, comandante della Stazione dei Carabinieri di San Severino, e al maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia Carabinieri di Tolentino, per la la costante collaborazione con l’Amministrazione comunale.