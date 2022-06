Il team “Le bimbe di Giampablo”, squadra formata dai settempedani Vissani e Buresta, da Elia Rossi, eletto giocatore di miglior valore della manifestazione, e dal matelicese Leonardo Fianchini, si è aggiudicato l’edizione 2002 del terzo Playground Settempedano che, dopo due anni di stop imposti dal Covid, è tornato a canestro. L’impresa, durata quattro giorni, ha coinvolto i bambini del mini, i ragazzi dell’under 14 e i senior in spettacolari momenti all’insegna del divertimento, dello sport e dello stare insieme.

Riuscito e apprezzato anche al 1° Memorial Giacomo Bonci. Più di 50 le partite disputate insieme alla festa del minibasket e a una tappa regionale del 3contro3 under 14. Ad ospitare le sfide il campo outdoor del plesso Tacchi Venturi dove si è iniziato con i gironi di qualificazione del giovedì e venerdì del 3° Playground Settempedano: 20 partite appassionanti all’insegna della correttezza e della voglia di divertirsi con un pallone e un canestro. Il sabato pomeriggio i bambini del progetto Baskettown si sono confrontati in gare e giochi di tiro seguiti dalla consueta passione di Giorgia e Stefania.

Dopo i gironi di ripescaggio, col “JakeJam” una quarantina tra amici ed ex compagni di squadra hanno voluto ricordare con passione e commozione il giovanissimo Giacomo Bonci prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale. L’iniziativa è stata anche un’occasione voluta e pensata per raccogliere fondi da destinare all’associazione “Tutti per l’Emmanuel”.

Molto graditi i saluti e la partecipazione alla giornata finale del sindaco Rosa Piermattei, dei rappresentanti della Società Amatori Basket, a cominciare dal presidente Francesco Ortenzi, e dell’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni.

Un premio speciale è andato anche ai giovanissimi e simpaticissimi Air Ballers che hanno partecipato al torneo nonostante nessuno di loro abbia mai giocato a basket.

La quattro giorni “baskettara” si è conclusa domenica pomeriggio con una delle tappe regionali del Torneo 3X3 categoria Under 14: dopo 15 partite hanno avuto la meglio i ragazzi jesini di “Hustle” vittoriosi in finale contro “I Tolentinati”.

Dopo il successo della terza edizione Giacomo Vignati e Giorgio Severini, le vere anime del Playground Settempedano, stanchi ma felici si sono messi subito al lavoro per organizzare la quarta edizione di un appuntamento divenuto ormai un evento fisso.