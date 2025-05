Torneo “Carlini-Orselli”, la Settempeda vince ancora: 1-0 all’Osimana

Sull’onda del successo colto nel turno precedente, la Juniores della Settempeda continua a volare tanto da ripetersi ancora attraverso un’altra bella e convincente vittoria, questa volta casalinga, contro l’Osimana. Al Leonori i giovani biancorossi si impongono con merito su di un rivale forte che però ha trovato sulla propria strada una squadra convinta, determinata e che sta crescendo e migliorando gara dopo gara. Con questi tre punti, giunti con il minimo scarto grazie alla prodezza di Boldrini in avvio di secondo tempo, la Settempeda sale a quota sei punti nella classifica del girone. Il primo tempo, chiusosi ad occhiali, ha mostrato un sostanziale equilibrio tra due squadre che hanno lottato su ogni pallone cercando di superarsi con l’occasione migliore che è stata della Settempeda con una iniziativa personale di Staffolani che con il sinistro ha chiamato ad un difficile intervento in tuffo il portiere ospite. La ripresa, invece, ha visto i biancorossi partire meglio dell’Osimana tanto da trovare la rete del vantaggio: Boldrini, ricevuta palla sulla sinistra, lascia partire un bel tiro di destro che sorprende il numero uno ospite andandosi ad infilare in diagonale a fil di palo. Una volta sbloccato il punteggio, i ragazzi di mister Foglia controllano, gestiscono e tengono bene il campo. Gli osimani ci provano, ma la Settempeda lotta e chiude ogni varco bloccando ogni iniziativa senza per altro disdegnare di pungere appena possibile come quando Staffolani parte su di un lancio in profondità per arrivare poi in area dove prova un tocco morbido sotto la traversa deviato dall’attento portiere giallorosso. Il match, nei minuti finali, non cambia registro e la Settempeda riesce ad arrivare al traguardo senza particolari problemi (malgrado alcuni minuti giocati in dieci), festeggiando così la seconda vittoria consecutiva conquistata con indubbi meriti.

SETTEMPEDA-OSIMANA 1-0

RETE: Boldrini

SETTEMPEDA: Bartoloni, Moisa, Fusco, Sigismondi, Eugeni, Amici, Ammora, Mercanti, Sfrappini, Boldrini, Staffolani. A disp. Bartoloni Ludovico, Vissani, Massi, Carloni, Lovaglio, Massacci, Piroli, Meschini, Diop. All. Foglia

Roberto Pellegrino